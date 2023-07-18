«В резерве клиники необходимого препарата недостаточно». Девятилетнему Коле нужна помощь, чтобы справиться с болезнью

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Больше девяти месяцев Коля находится в больнице – организм мальчика борется с осложнениями после трансплантации костного мозга. Всего ему было проведено три пересадки. В результате иммунитет сильно ослаб, развилась двусторонняя пневмония. Чтобы восстановиться, Коле нужно дорогое лекарство и терапию нужно начинать незамедлительно. Однако препарата в больнице недостаточно.



Коля Меркушов, 9 лет.

Идиопатическая апластическая анемия.



Требуется четыре упаковки лекарственного препарата. Стоимость 202 156 руб. Не хватает 65 081 руб.

Каждый день, когда часы показывают 4 часа вечера, Коля с мамой выходят гулять вдоль набережной, оставив позади больничные стены. Коля считает голубей, в уме складывает номера проезжающих машин и задаёт много вопросов. Его любимые — о мамином детстве. Особенно любит слушать про игру в казаки-разбойники. О будущем Коля тоже спрашивает, но обычно обходится планами на завтра и послезавтра, а самый частый вопрос: «Когда мы поедем домой?»



У Коли апластическая анемия. Больше девяти месяцев он вместе с мамой находится в клинике им. Р. М. Горбачёвой. Сейчас Коля борется с осложнениями после трансплантации костного мозга, а их он перенёс целых три.

О диагнозе Елена, мама Коли, узнала, когда ему было 4 года. Из-за непрекращающегося кровотечения Колю на скорой увезли в больницу. Анализы показали низкий гемоглобин и лейкоциты. Коля прошёл обследование и тщательный осмотр, после которых врачи сообщили диагноз.

«Я сначала не понимала, что это такое, поэтому приходилось общаться с другими мамами. Несмотря на то, что мы на тот момент находились в самарской больнице, нас почти сразу же начали курировать специалисты из Москвы, прислали протокол лечения», - вспоминает Елена.



Коля прошёл несколько курсов химиотерапии и смог выйти в частичную ремиссию: начал учиться на домашнем обучении, а иногда получалось даже гулять с друзьями во дворе. Но через два с половиной года кровотечения забеспокоили вновь. На этот раз Елена вместе с Колей прилетели в клинику Петербурга. Врачи сказали, что необходима трансплантация костного мозга.



«Нам объяснили, что донором могу стать я, папа или старшая сестра Коли. Но с отцом мы давно не живём вместе, а дочь профессор пока сказал не вмешивать. Поэтому донором стала я. 27 ноября 2022 года прошла первая пересадка. К сожалению, клетки не прижились», - рассказывает Елена.



Тогда врачи приняли решение провести повторную трансплантацию костного мозга. Однако незадолго до этого папа и сестра Коли – возможные доноры – простудились. Коле вновь пересадили мамины клетки. Но и это не помогло. Врачи назначили лечение и ещё одну трансплантацию костного мозга. Третью, решающую.

«Врачи сказали, что после двух пересадок, да ещё и в таком темпе – три пересадки за три месяца – шансов на приживление мало. Очень тяжело слышать такое. Нужно было сменить донора, и на этот раз им стал папы Коли», - рассказывает Елена.



Она вспоминает, как несколько месяцев назад, в свой день рождения, сказала сыну: «Если твои клетки приживутся – это будет моим самым лучшим подарком». Так и случилось, Коля исполнил желание мамы.

Сейчас его состояние стабилизируется, но после трансплантации иммунитет ослаб – у мальчика развилась двусторонняя пневмонияя. Чтобы скорее восстановиться, ему нужен лекарственный препарат Завицефта.



«Коля перенёс три аллогенные трансплантации костного мозга. Больше половины года он находится в стенах клиники. Его самое большое желание – поехать домой, наконец-то увидеть семью. К сожалению, в настоящее время выписка из стационара невозможна. Коля продолжает бороться с посттрансплантационными осложнениями – переносит затяжную двустороннюю пневмонию и инвазивный аспергиллез лёгких. Помочь может антибактериальная терапия препаратом Завицефта. Однако в резерве клиники необходимого препарата недостаточно. Поставка может занять время, а терапию нужно начать как можно скорее. Поэтому необходима помощь благотворителей», - говорит лечащий врач Мария Голощапова.

