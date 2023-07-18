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    Банк России выпустил серебряную монету с Виктором Цоем

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    Серебряная монета с изображением музыканта Виктора Цоя номиналом 3 рубля появилась в России, сообщает 18 июля пресс-служба Центробанка РФ.

    Банк России

    В обращение выпущена монета из серебра 925-й пробы. Изготовлена с качеством «пруф» (высшее качество), тираж составил 5 тысяч единиц.

    На крупном плане монеты находится рельефное изображение Виктора Цоя, на фоне изображена гитара, которую выгравировали с помощью техники лазерного матирования. Слева вдоль окружности выгравирована надпись «Виктор Цой», слева внизу обозначены даты жизни артиста — 1962–1990.

    Монетой можно расплачиваться, она является законным средством наличного платежа в России.

    Виктор Цой — один из самых известных советских рок-музыкантов, основатель группы «Кино». Он стал символом эпохи перестройки, но его «Хочу перемен», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови» до сих пор играют везде: на больших сценах, на улицах и в квартирах.

    Музыкант погиб в автокатастрофе под Ригой 32 года назад. Его «Москвич» врезался в «Икарус» 15 августа 1990 года. На момент смерти ему было 28 лет.

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