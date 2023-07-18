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    Бриг с «Алых парусов» почти на час остановит трассу «Кола»

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Движение по федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 18 июля остановят на 45 минут. Ладожский мост разведут, чтобы пропустить парусник с «Алых парусов».

    С 15:00 до 15:45 вторника разведут мост через Неву на 40-м километре автодороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино, сообщает 47News со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На это время движение автомобилей по трассе будет полностью перекрыто.

    Ладожский мост разведут, чтобы пропустить вверх парусник «Россия» максимальным высотным габаритом 29,5 метров. Этот бриг был приобретен для праздника выпускников «Алые паруса», ежегодно проводимого в Петербурге. В этом году он проходил 25 июня.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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