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    Основателя «Домашних денег» Бернштама приговорили к колонии за 76 преступлений. Осталось найти

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    В Москве основателя некогда крупнейшей МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама признали виновным в 76 эпизодах особо крупного мошенничества. Приговор он прогулял.

    Как сообщает пресс-служба Московских судов, 17 июля решение по делу Бернштама огласили в Хорошевском районном суде. Оно прошло без главного фигуранта.

    «Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима с момента задержания. Евгений Бернштам объявлен в розыск», — говорится в заявлении пресс-службы.

    Микрофинансовая организация «Домашние деньги» создана в 2007 году. Кредит 10 — 50 тысяч рублей выдавался под ставку 240 — 337 % годовых. Основатель и бенефициар Бернштам признавался банкиром года. В 2015-м компания занимала четверть рынка микрофинансирования и имела весьма агрессивную репутацию в том числе в Петербурге.

    Из реестра микрофинансовых организаций «Домашние деньги» исключили в 2018 году, хотя годом ранее в отчётах выручка превышала 33 млрд рублей.

    Бернштама арестовали в 2019 году. Следствие установило, что его компания с 2012 года функционировала как стандартная финансовая пирамида и не собиралась возвращать деньги своих инвесторов, пишет «Коммерсантъ». В деле 76 потерпевших, ущерб, по данным издания, оценивается примерно в 150 миллионов рублей. В суде финансист заверял, что к мошенничеству не причастен, а весь доход — пенсия в 22 тысячи рублей и дотации ещё в две.

    Хорошевский суд слушал дело Бернштама два года, к приговору подсудимый был ограничен подпиской о невыезде.

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