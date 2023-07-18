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    Путин поручил усилить борьбу с дискриминацией в интернете и СМИ

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    Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Роскомнадзору усилить борьбу с дискриминацией по национальному признаку в интернете и СМИ. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, опубликованном 17 июля на официальном сайте главы государства.

    Согласно документу, оба ведомства должны принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку. Внимание нужно обратить на СМИ, а также информационно­-телекоммуникационные сети, «включая сеть «Интернет»». Результатом должны стать предложения по совершенствованию правоприменительной практики, сказано в поручении.

    Срок исполнения — до 1 сентября.

    А Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью поручено принять «дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности».

    Сделать это нужно до 1 октября.

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