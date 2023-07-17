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    «Это уже второй теракт». Путин ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

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    Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в районе Крымского моста.

    «Ночью был совершен очередной теракт. Погибли двое мирных граждан, ранен ребенок… Из-за теракта повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах. Дано поручение ФСБ, СК и другим ведомствам детально разобраться в случившемся. С учетом того, что это уже второй теракт на Крымском мосту, я жду предложений по повышению безопасности этого объекта», — сказал президент.

    Он отметил, что уже восстановлено железнодорожное движение. Нужно оказать помощь людям, которые оказались в сложной ситуации из-за перекрытия моста.

    «Нужно всесторонне оценить нанесенный ущерб и начать восстановительные работы», — добавил президент.

    Также глава государства поручил руководству Белгородской области и федеральным властям оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам, и взять этот вопрос на контроль.

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