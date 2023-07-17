«Это уже второй теракт». Путин ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в районе Крымского моста.
«Ночью был совершен очередной теракт. Погибли двое мирных граждан, ранен ребенок… Из-за теракта повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах. Дано поручение ФСБ, СК и другим ведомствам детально разобраться в случившемся. С учетом того, что это уже второй теракт на Крымском мосту, я жду предложений по повышению безопасности этого объекта», — сказал президент.
Он отметил, что уже восстановлено железнодорожное движение. Нужно оказать помощь людям, которые оказались в сложной ситуации из-за перекрытия моста.
«Нужно всесторонне оценить нанесенный ущерб и начать восстановительные работы», — добавил президент.
Также глава государства поручил руководству Белгородской области и федеральным властям оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам, и взять этот вопрос на контроль.