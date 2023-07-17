Матч «Зенита» с «Ахматом» просили перенести из Петербурга из-за саммита и парада ВМФ

Письмо от МВД России на имя президента Российского футбольного союза Александра Дюкова о переносе кубкового матча «Зенит» – «Ахмат» из Петербурга было, однако от этой идеи отказались.
Документ был опубликован вечером 17 июля в телеграм-канале «Рашен Football». В нем содержится просьба исключить проведение в Петербурге футбольных матчей в период с 23 по 30 июля. В качестве причин указаны саммит «Россия – Африка» и подготовка к Главному военно-морскому параду.
Указанные обстоятельства, сказано в письме, «в значительной мере увеличат нагрузку на личный состав органов внутренних дел и Росгвардии», что не позволит в полной мере оказать содействие организаторам матча «Зенит» – «Ахмат».
Источник «Фонтанки», близкий к РФС, сообщил, что такое письмо было, но в итоге переговоров между ведомствами от переноса отказались.
Игра должна состояться на «Газпром Арене» во вторник, 25 июля.