    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, с-з

    759мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.12eur101.2

    Матч «Зенита» с «Ахматом» просили перенести из Петербурга из-за саммита и парада ВМФ

    251
    3 комментария

    Письмо от МВД России на имя президента Российского футбольного союза Александра Дюкова о переносе кубкового матча «Зенит» – «Ахмат» из Петербурга было, однако от этой идеи отказались.

    Документ был опубликован вечером 17 июля в телеграм-канале «Рашен Football». В нем содержится просьба исключить проведение в Петербурге футбольных матчей в период с 23 по 30 июля. В качестве причин указаны саммит «Россия – Африка» и подготовка к Главному военно-морскому параду.

    Указанные обстоятельства, сказано в письме, «в значительной мере увеличат нагрузку на личный состав органов внутренних дел и Росгвардии», что не позволит в полной мере оказать содействие организаторам матча «Зенит» – «Ахмат».

    Источник «Фонтанки», близкий к РФС, сообщил, что такое письмо было, но в итоге переговоров между ведомствами от переноса отказались.

    Игра должна состояться на «Газпром Арене» во вторник, 25 июля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close