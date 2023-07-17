Классы литературы всегда можно определить по портретам разных писателей, которые висели на их стенах. Не знаем точно, зачем это нужно — ведь на экзаменах никогда не просили назвать имена авторов по фотографии. Зато об этом попросим вас мы. Ну что, сможете посмотреть на портреты писателей и вспомнить (ну хотя бы угадать), как их зовут?
Портреты этих писателей висели у вас в школе. Спорим, сегодня вы не вспомните, как их зовут?
Лучше всех этот тест пройдут те, кто на уроке не смотрел в учебник, а разглядывал стены
17 июля 2023, 19:48
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Кто-то явно прогуливал уроки литературы
Иногда вы смотрели на стены в классе литературы, но невнимательно
У вас феноменальная память на лица!
Скажите нам как филолог филологам: как вам это удалось?