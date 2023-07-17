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    Портреты этих писателей висели у вас в школе. Спорим, сегодня вы не вспомните, как их зовут?

    Лучше всех этот тест пройдут те, кто на уроке не смотрел в учебник, а разглядывал стены

    940
    7 комментариев
    Они были с нами <nobr class="_">11 лет</nobr>, а мы даже не помним их лица...
    Они были с нами 11 лет, а мы даже не помним их лица...Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU
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    Классы литературы всегда можно определить по портретам разных писателей, которые висели на их стенах. Не знаем точно, зачем это нужно — ведь на экзаменах никогда не просили назвать имена авторов по фотографии. Зато об этом попросим вас мы. Ну что, сможете посмотреть на портреты писателей и вспомнить (ну хотя бы угадать), как их зовут?

    С этим классиком проблем возникнуть не должно

    С этим классиком проблем возникнуть не должно

    Если даже вы не читали его пьесы, то точно знаете цитаты из них, которые стали крылатыми

    Если даже вы не читали его пьесы, то точно знаете цитаты из них, которые стали крылатыми

    Подсказка: именно он любит грозу в начале мая

    Подсказка: именно он любит грозу в начале мая

    Вот он, причина слез всех пятиклассников

    Вот он, причина слез всех пятиклассников

    Если не можете сходу назвать имя этого писателя, вот вам подсказка: главный герой из его последней книги был художником

    Если не можете сходу назвать имя этого писателя, вот вам подсказка: главный герой из его последней книги был художником

    Сейчас без подсказок. Кто это?

    Сейчас без подсказок. Кто это?

    Действие одного из произведений этого писателя разворачивается в городе Глупове

    Действие одного из произведений этого писателя разворачивается в городе Глупове

    А этот писатель считается основателем русского экспрессионизма

    А этот писатель считается основателем русского экспрессионизма

    Ну эту поэтессу вы должны узнать без труда

    Ну эту поэтессу вы должны узнать без труда

    Последний классик, не ошибитесь

    Последний классик, не ошибитесь
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Портреты этих писателей висели у вас в школе. Спорим, сегодня вы не вспомните, как их зовут?

    Кто-то явно прогуливал уроки литературы

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Портреты этих писателей висели у вас в школе. Спорим, сегодня вы не вспомните, как их зовут?

    Иногда вы смотрели на стены в классе литературы, но невнимательно

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Портреты этих писателей висели у вас в школе. Спорим, сегодня вы не вспомните, как их зовут?

    У вас феноменальная память на лица!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Портреты этих писателей висели у вас в школе. Спорим, сегодня вы не вспомните, как их зовут?

    Скажите нам как филолог филологам: как вам это удалось?

    Поделитесь результатом

    Они были с нами <nobr class="_">11 лет</nobr>, а мы даже не помним их лица...
    Они были с нами 11 лет, а мы даже не помним их лица...Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

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