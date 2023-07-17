В Янино на два месяца раньше плана ввели в эксплуатацию новый детский сад

Детский сад в Голландском квартале «Янила» сдали на два месяца раньше срока — и он скоро сможет принять 175 воспитанников. До конца года в Ленобласти обещают ввести в эксплуатацию еще три детских сада и одну школу.

Как сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, в Ленинградской области в этом году из пяти новых дошкольных учреждений четыре построили частные инвесторы. Так, детский сад, который построила ГК «Ленстройтрест» в Янино, на улице Тюльпанов, построен по региональной программе «Социальные объекты в обмен на налоги», когда застройщик строит инфраструктуру по соглашению с правительством региона.