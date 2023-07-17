В Янино на два месяца раньше плана ввели в эксплуатацию новый детский сад

Детский сад в Голландском квартале «Янила» сдали на два месяца раньше срока — и он скоро сможет принять 175 воспитанников. До конца года в Ленобласти обещают ввести в эксплуатацию еще три детских сада и одну школу.
Как сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, в Ленинградской области в этом году из пяти новых дошкольных учреждений четыре построили частные инвесторы. Так, детский сад, который построила ГК «Ленстройтрест» в Янино, на улице Тюльпанов, построен по региональной программе «Социальные объекты в обмен на налоги», когда застройщик строит инфраструктуру по соглашению с правительством региона.
«Это интересный проект с точки зрения удобства среды, функционального наполнения и архитектурных решений», — отметил Евгений Барановский.
Разрешение на ввод в эксплуатацию детского садика, построенного в стилистике мультфильма про Винни-Пуха, получено от Госстройнадзора Ленинградской области на два месяца раньше установленного срока.
«Каждая школа и детский сад имеют индивидуальный архитектурный стиль, а к оформлению внутренних помещений мы привлекаем дизайнерские студии. Большое внимание уделяем зонированию пространства, тщательно продумываем планировочные решения, навигацию, многофункциональность помещений», — рассказывает генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева, отметив, что стилистика советского мультфильма про Винни-Пуха прослеживается не только снаружи здания, но и в оформлении прилегающей территории и внутренних помещений.
Всего в садике разместится 8 групп для детей ясельного, младшего, среднего и старшего возраста — с раздевалками, спальнями, туалетами, игровыми и буфетной зоной. Музыкальные и спортивные занятия будут проводиться в отдельных залах, в здании предусмотрены кухня, прачечная, медицинский кабинет.
На площадках установлены домики, горки, качели, песочницы, спортивный комплекс, а навесы позволят гулять на улице в любую погоду.
Это не первый садик в Голландском квартале «Янила» — в 2019 году ГК «Ленстройтрест» построила здесь детский сад «Леголяндия», по оформлению напоминающий известный детский конструктор. Также в микрорайоне работают частные развивающие центры для детей.