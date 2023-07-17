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    В Доме книги расскажут про роман, по которому сняли сериал о волонтерах

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    Во вторник, 25 июля, в Доме книги состоится презентация романа писателя, журналиста и сценариста Мршавко Штапича «Плейлист волонтера». Этим летом вышел одноименный сериал, в котором главную роль сыграл актер Иван Янковский.

    Фото: eksmo.ru
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    Роман Штапича был опубликован в 2020 году и попал в финал литературной премии «Национальный бестселлер». Жюри и читателей подкупила искренность тона Штапича, который писал книгу, основываясь на личном волонтерском опыте. Его герои не просто берут рацию и навигатор и отправляются на поиск, но на самом деле сбегают от своих проблем, от одиночества, от нелюбимых и нелюбящих — и от самих себя.

    «Плейлист волонтера» действительно отсылает к плейлисту, к разным трекам, с которыми ассоциируются эмоциональные флешбэки героя, связанные с поиском или с размышлениями о жизни.

    Встреча начнется в 18:00 в Зале искусств на первом этаже Дома книги.

    18+

    Елена Васильева

    Фото: eksmo.ru

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