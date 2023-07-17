Водитель Chevrolet не пропустил мотоцикл на Парашютной и погубил байкера. ДТП попало на видео

Легковой автомобиль разворотил мотоцикл в Приморском районе Петербурга ночью 17 июля. Авария, унесшая жизнь одного из участников, попала в объектив камеры наблюдения.
ДТП случилось 0:40 у дома 61, корпус 1 по Парашютной улице. Как стало известно «Фонтанке», 33-летний петербуржец, следуя на автомобиле Chevrolet Cruze от улицы Летчика Паршина в сторону Шуваловского проспекта, пошел на разворот, не пропустив мотоцикл Suzukiпод управлением 37-летнего мужчины. Тот ехал от Шуваловского в сторону Летчика Паршина.
От полученных травм байкер скончался на месте. Водитель автомобиля ранее к административной ответственности не привлекался.