В Петербурге неизвестный оглушил плотника и отобрал у него крупную сумму

Уголовное дело по статье «Грабеж» возбуждено после нападения на строителя во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 июля.



Накануне ночью в полицию обратился 58-летний плотник из Ульяновской области. Он рассказал, что вечером в субботу у дома 146 по Волковскому проспекту неизвестный ударил его сзади по голове. Заявитель от удара потерял сознание, а когда очнулся, понял, что из его сумки исчезли телефон и 187 тысяч рублей.

Злоумышленник попал в обзор камеры видеонаблюдения, мужчину ищут.