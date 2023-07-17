Семиклассника обстреляли из пневматического пистолета на футбольном поле в Предпортовом проезде

Учащийся седьмого класса пострадал от рук неизвестных в Московском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 июля.



Подросток самостоятельно обратился в травмпункт в субботу днем. Врачи диагностировали у него ушиб левого плечевого сустава и грудной клетки. В удовлетворительном состоянии пациента отпустили домой. Юноша пояснил, что травмы получил в результате стрельбы неизвестных из пневматического пистолета.

Приметы хулиганов он назвать не смог. Мать потерпевшего уже написала заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.