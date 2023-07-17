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    Семиклассника обстреляли из пневматического пистолета на футбольном поле в Предпортовом проезде

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    Учащийся седьмого класса пострадал от рук неизвестных в Московском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 июля.

    Подросток самостоятельно обратился в травмпункт в субботу днем. Врачи диагностировали у него ушиб левого плечевого сустава и грудной клетки. В удовлетворительном состоянии пациента отпустили домой. Юноша пояснил, что травмы получил в результате стрельбы неизвестных из пневматического пистолета.

    Приметы хулиганов он назвать не смог. Мать потерпевшего уже написала заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Пневматический пистолет
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