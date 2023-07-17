«Вторых похорон мы не вынесем». Семимесячному Роме из Петербурга срочно требуется помощь

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У Ромы диагностировали лимфогистеоцитоз – тяжёлое и страшное заболевание, при котором в организме размножаются особые клетки, поглощающие клетки крови. Болезнь очень быстро прогрессирует – обычно с таким диагнозом дети не доживают и до двух лет. Спасти Рому можно, для этого нужна срочная пересадка костного мозга, но стоит операция баснословных денег.



Рома Бабурин, 7 месяцев, Санкт-Петербург.

Первичный иммунодефицит, семейный гемофагоцитарный лимфогистеоцитоз 3 типа.



Требуется трансплантация костного мозга. Стоимость 19 423 800 руб. Не хватает 6 291 131 руб.

Маленький петербуржец Рома Бабурин – один из самых крошечных подопечных благотворительного фонда «Алёша»: малютке всего семь месяцев. У него диагностировали первичный иммунодефицит, семейный гемофагоцитарный лимфогистеоцитоз.

Сначала казалось, что малыш абсолютно здоров – розовощёкий, улыбчивый ребёнок. Но когда ему было полтора месяца, неожиданно поднялась температура, а сам малыш стал малоподвижным и вялым. Вскоре Рома оказался в больнице, где результаты анализов крови выявили тяжёлой степени и тромбоцитопению, а врачи отметили необычную бледность кожных покровов мальчика. Рому срочно перевели в реанимацию и сделали переливание крови: показатели малыша находились на критически низком уровне, врачи предположили, что у мальчика лейкоз.



Родители Ромы были в ужасе, ведь 2,5 года назад они уже потеряли одного ребёнка. Девочке на тот момент был всего один годик. И умерла малышка как раз от лейкоза. По крайней мере, так было написано в заключении. Снова пережить этот ужас было бы просто невозможно. Двое суток мама Ромы сидела над сыном в слезах и не хотела верить в происходящее.



Лейкоз у Ромы не подтвердился, но результаты генетического анализа указали на лимфогистеоцитоз. Эта редкая и страшная болезнь характеризуется аномальным размножением особых клеток организма – гистиоцитов. Активируясь, они поглощают клетки крови в органах и тканях ребёнка. В результате наступает состояние дефицита клеток крови. Кроме того, лимфоциты начинают функционировать неправильно, что приводит к тяжёлым поражениям органов, включая селезёнку, печень, лёгкие и мозг. Всё это за очень короткое время приводит к смерти – обычно с таким диагнозом дети не доживают и до двух лет.



Есть только одно спасение – немедленная трансплантация костного мозга. К сожалению, в России подходящего донора для Ромы не оказалось, поэтому семья обратилась в одну из израильских клиник, специалисты которой спасли не одного малыша с помощью ТКМ. В клинике готовы принять Рому, но лечение будет стоить баснословных денег – почти 19,5 млн рублей. Для обычной петербургской семьи собрать такую сумму в короткие сроки невозможно. А без поддержки родителям не спасти сына.

За помощью семья Ромы обратилась в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано почти 70% от необходимой суммы.

