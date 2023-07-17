Петербургский рынок элитного жилья восстанавливается быстрее московского

По итогам первого квартала 2023 года московский рынок элитного жилья пока еще не восстановился на фоне сложной экономической ситуации и санкций, в то время как петербургский премиальный сегмент находится на своем привычном уровне.

Как показал анализ рынка, проведенный холдингом РСТИ, в 2022 году московский рынок жилья в сегменте от 100 млн руб. за лот практически стоял, а основные сделки совершали в пределах до 50 млн рублей. В Петербурге покупатели в этот период были активнее, но сделки в элитном сегменте были в пределах бюджета 25–40 млн руб. При этом предложение продолжало пополняться.

— В кризис обычно больше всего страдает бизнес-сегмент, «эконом» проседает, но быстро восстанавливается, а элитный сегмент менее подвержен изменениям, — рассказала Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ». — В этот же раз все было не так, как обычно, и элитный рынок еще восстанавливается.



Cамая большая доля среди требований покупателей — 38% — касается характеристик проекта. При этом запросы покупателей элитного жилья двух столиц отличаются. Так, 80% покупателей в Петербурге — это его же жители или те, кто нацелен на дальнейшую жизнь в городе. Им важна близость к паркам, достопримечательностям и центру. Покупатели Москвы в плане локации больше ориентированы на зоны деловой активности, чтобы жилье находилось как можно ближе к работе.



Если говорить об архитектуре, то в Петербурге предпочитают классическую, под стать города, и архитектурные эксперименты здесь идут тяжело, в то время как в столице популярны инновационные, современные визуальные решения. В планировках Петербург задает тренд на сокращение средней площади, в том числе и в элитных проектах. В Москве продолжают выбирать довольно просторные варианты со множеством вспомогательных помещений.



Запросы на инфраструктуру тоже немного отличаются. В Петербурге неотъемлемым для дорогого сегмента являются технологии умного дома и диджитал-начинка, в Москве к этому добавляется еще и акцент на экологичность ЖК.

