Более 80 % нового элитного жилья в Петербурге сейчас сосредоточено в Петроградском районе

Из всего предложения элитного жилья на рынке Петербурга 83 % находится в Петроградском районе. Как рассказали в холдинге РСТИ, 74 % продаж в этой локации приходится на Петровский остров, куда переместилась активность застройщиков после исчерпания возможностей другой элитной локации — Крестовского острова.



Теперь Петровский остров — зона активной конкуренции среди элитных проектов. Средняя цена квартиры в элитном сегменте здесь составляет 318 тыс. рублей за квадратный метр.



— От рынка продавца, когда застройщик формировал проект, исходя из своих представлений, с ростом конкуренции мы перешли к рынку покупателя, где условия диктуют его запросы, — рассказала Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ». — Надо отметить, что потребности покупателей изменились — запросы до и после пандемии кардинально различаются, и это вызывало серьезные изменения продукта. Главные базовые потребности, вроде безопасности и социальной инфраструктуры остались. Но если раньше, например, покупатель обозначал лишь желаемую локацию и количество комнат в квартире, теперь он описывает подробные требования к эргономике, распределению внутреннего пространства.

