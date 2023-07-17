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    Более 80 % нового элитного жилья в Петербурге сейчас сосредоточено в Петроградском районе

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    Из всего предложения элитного жилья на рынке Петербурга 83 % находится в Петроградском районе. Как рассказали в холдинге РСТИ, 74 % продаж в этой локации приходится на Петровский остров, куда переместилась активность застройщиков после исчерпания возможностей другой элитной локации — Крестовского острова.

    Теперь Петровский остров — зона активной конкуренции среди элитных проектов. Средняя цена квартиры в элитном сегменте здесь составляет 318 тыс. рублей за квадратный метр.

    — От рынка продавца, когда застройщик формировал проект, исходя из своих представлений, с ростом конкуренции мы перешли к рынку покупателя, где условия диктуют его запросы, — рассказала Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ». — Надо отметить, что потребности покупателей изменились — запросы до и после пандемии кардинально различаются, и это вызывало серьезные изменения продукта. Главные базовые потребности, вроде безопасности и социальной инфраструктуры остались. Но если раньше, например, покупатель обозначал лишь желаемую локацию и количество комнат в квартире, теперь он описывает подробные требования к эргономике, распределению внутреннего пространства.

    Исследования РСТИ показали, что для 30 % покупателей элитного жилья важнее всего локация. Далее идут надежность застройщика, а в последнее время клиенты особенно внимательны к цене, скидкам и финансовым инструментам от застройщика.

    — Если раньше ипотека как инструмент в элитном сегменте не была востребована, то с приходом льготных программ ситуация поменялась, и теперь около половины сделок в сегменте совершают в ипотеку, — добавила Екатерина Немченко. — Другой половине покупателей застройщики предлагают рассрочки и индивидуальный график платежей.

    Также для 38 % покупателей элитного жилья важны составляющие проекта — а точнее, какой образ жизни он предполагает.

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