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    Водителей в Рыбацком ждет внезапное препятствие — катер посреди дороги

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    Небольшой затор образовался на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге вечером 16 июля. С прицепа «Ленд Крузера» свалился катер.

    О потере пишет канал «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев. По словам горожан, рядом с катером стоит внедорожник, который его и потерял. Затор на проспекте возле 32 дома небольшой, место, чтобы объехать лодку, у водителей есть.

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    В комментариях горожане тренируются в остроумии. Кто-то вспомнил про баннер с надписью «С приплыздом», кто-то шутит про петербургские дожди и хлипкие трубы — мол, ничего, надо немного подождать и можно будет плыть.

    Как владелец будет справляться с проблемой, пока не ясно. В МЧС «Фонтанке» сообщили, что на помощь рыбаку их не звали.

    Фото: «Мегаполис»

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