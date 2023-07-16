В лесах зажглись ночные огоньки. Это странные создания, которые скоро умрут, а их яйца тоже будут светиться

В лесах под Петербургом начали зажигаться живые фонарики. Это светляк обыкновенный, в народе его называют «ивановский червячок» или «ивановский светлячок» — из-за поверья, что первый раз в году он появляется в ночь с 23 на 24 июня — в день Ивана Купалы. Действительно, они начинают светиться с конца июня, а заканчивают к концу июля — в брачный период. О них рассказывает 16 июля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Фотографии публикует также «Макро клуб СПб».



«Ярко-зеленое свечение излучают только самки и делают они это для привлечения женихов. Глядя на самку, никогда не подумаешь, что перед тобой жук: она бескрылая и похожа на небольшого червячка длиной около двух сантиметров. А вот самцы — это стройные элегантные жуки, которые хорошо летают, а внешне напоминают таракана», — рассказывает Павел Глазков.



Свечение дает химическая реакция окисления. Под воздействием кислорода окисляется вещество под названием люциферин и высвобождается энергия в виде холодного света — аналогичный принцип используется в праздничных палочках. Свет у самки довольно яркий: если ею осторожно водить над книгой, можно читать.



«Чтобы свадебный фонарик был виднее жениху, самка забирается на травинку и своим светящимся брюшком размахивает из стороны в сторону. Заметив сигнал, самец подсаживается к своей невесте — и через некоторое время живой фонарик гаснет. Мне повезло снять даже процесс спаривания, которое у светляков может длится до 3 часов (!). Во время брачного периода светляки ничего не едят. Самцы после нескольких спариваний, а самки после откладывания яиц погибают», — рассказывает биолог.