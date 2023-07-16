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    Авиакатастрофа в Финляндии: самолет рухнул в лес у аэропорта

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    Самолет разбился во время выполнения фигур высшего пилотажа у аэропорта Коувола, пилот погиб, сообщают финские СМИ.

    Авария произошла во время пилотажного шоу, организованного Авиационным объединением Kouvolan Seudun, в районе аэропорта Селянпяя 16 июля около 14 часов. Самолет упал в лесном массиве недалеко от аэропорта. Летчик не выжил.

    По данным полиции, зрители шоу не подвергались непосредственной опасности из-за аварии, другие люди не пострадали. Полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства ЧП.

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    АвиакатастрофаФинляндия
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    Комментарии 7

    Гость16 Июл 2023 в 16:19
    Карма! Карма!!!
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