Авиакатастрофа в Финляндии: самолет рухнул в лес у аэропорта

Самолет разбился во время выполнения фигур высшего пилотажа у аэропорта Коувола, пилот погиб, сообщают финские СМИ.



Авария произошла во время пилотажного шоу, организованного Авиационным объединением Kouvolan Seudun, в районе аэропорта Селянпяя 16 июля около 14 часов. Самолет упал в лесном массиве недалеко от аэропорта. Летчик не выжил.



По данным полиции, зрители шоу не подвергались непосредственной опасности из-за аварии, другие люди не пострадали. Полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства ЧП.

