Преподаватель из Оксфорда провела анализ медицинских документов конца XIX века и сумела назвать имя Джека Потрошителя. Им оказался сигародел с проблемной психикой.



О результатах работы Сары Бакс Хортон, праправнучки полицейского, который искал Потрошителя, 16 июля рассказывает «Сноб» со ссылкой на The Telegraph. Сара просмотрела медицинские документы, которые до 2015 года были засекречены, и пришла к выводу, что убивал проституток на улицах Лондона сигародел Хайам Хайамс. Он был в списке из 100 подозреваемых почти 150 лет назад. Его задержали, но смогли только отправить в психиатрическую клинику, где он и умер через 25 лет .

