Потомок следователя по делу Джека Потрошителя сумела установить личность убийцы

Преподаватель из Оксфорда провела анализ медицинских документов конца
О результатах работы Сары Бакс Хортон, праправнучки полицейского, который искал Потрошителя, 16 июля рассказывает «Сноб» со ссылкой на The Telegraph. Сара просмотрела медицинские документы, которые до 2015 года были засекречены, и пришла к выводу, что убивал проституток на улицах Лондона сигародел Хайам Хайамс. Он был в списке из 100 подозреваемых почти
Сара сличила данные его медкарты с рассказами потерпевших, и всё сошлось — шаркающая походка, негнущаяся левая рука, рост, ширина плеч и примерный возраст. Хайамс страдал эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, ему становилось хуже как раз в те периоды, когда полиция фиксировала череду смертей и нападений. В силу профессии он хорошо владел ножом.
Автор исследования планирует написать про Джека-Хайама книгу.