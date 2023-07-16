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    Потомок следователя по делу Джека Потрошителя сумела установить личность убийцы

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    Преподаватель из Оксфорда провела анализ медицинских документов конца XIX века и сумела назвать имя Джека Потрошителя. Им оказался сигародел с проблемной психикой.

    О результатах работы Сары Бакс Хортон, праправнучки полицейского, который искал Потрошителя, 16 июля рассказывает «Сноб» со ссылкой на The Telegraph. Сара просмотрела медицинские документы, которые до 2015 года были засекречены, и пришла к выводу, что убивал проституток на улицах Лондона сигародел Хайам Хайамс. Он был в списке из 100 подозреваемых почти 150 лет назад. Его задержали, но смогли только отправить в психиатрическую клинику, где он и умер через 25 лет.

    Сара сличила данные его медкарты с рассказами потерпевших, и всё сошлось — шаркающая походка, негнущаяся левая рука, рост, ширина плеч и примерный возраст. Хайамс страдал эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, ему становилось хуже как раз в те периоды, когда полиция фиксировала череду смертей и нападений. В силу профессии он хорошо владел ножом.

    Автор исследования планирует написать про Джека-Хайама книгу.

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    Убийства
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