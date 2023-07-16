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    Что остается от УАЗа, если его не заметил водитель карьерного самосвала. В ДТП погибли двое

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    На территории горнодобывающего предприятия в Ковдоре (Мурманская область) погибли два сотрудника. Водитель самосвала Caterpillar (его грузоподъемность 180 тонн) совершил наезд на пикап УАЗ. Машину раскатало в лепешку. Фотографии с места трагедии публикует телеграм-канал «Мурманск ДТП ЧП».

    По предварительной информации, 15 июля около 16:35 «Катерпиллар» подъезжал под погрузку к экскаватору, УАЗ находился в слепой зоне, сообщает «СеверПост» со ссылкой на источник на предприятии.

    В легковой машине находились заместитель начальника экскавации и геомеханик геологического управления. На место прибыли медики скорой помощи, они констатировали смерть обоих мужчин.

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