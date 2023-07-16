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    Шесть автобусных маршрутов пущены в объезд улицы Кораблестроителей из-за мощного пожара

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    В связи с пожаром на улице Кораблестроителей у Капитанской улицы (Василеостровский район Петербурга) 16 июля временно изменены трассы шести автобусных маршрутов. Это маршруты № 7, 41, 47, 151, 230, 249, сообщает организатор перевозок.

    • Автобусы № 7, 41, 151, 249 идут по Наличной улице и Новосмоленской набережной, далее по своей трассе;
    • Автобусы № 47 — по Наличной улице и далее по своей трассе;
    • Автобусы № 230 — по Уральской улице, Наличной, Новосмоленской набережной, улице Кораблестроителей и далее по своей трассе.

    Пробки на Кораблестроителей, судя по «Яндекс.Картам», нет.

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    Пожар в торговом павильоне на Кораблестроителей, 34а начался около 11:40. Огонь охватил 100 квадратных метров. Тушить его приехали четыре расчета МЧС (19 человек), ликвидировали в 12:37. Пострадавших, по данным ГУ МЧС, нет.

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