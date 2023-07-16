Шесть автобусных маршрутов пущены в объезд улицы Кораблестроителей из-за мощного пожара

В связи с пожаром на улице Кораблестроителей у Капитанской улицы (Василеостровский район Петербурга) 16 июля временно изменены трассы шести автобусных маршрутов. Это маршруты
- Автобусы
№ 7, 41, 151, 249 идут по Наличной улице и Новосмоленской набережной, далее по своей трассе;
- Автобусы
№ 47— по Наличной улице и далее по своей трассе;
- Автобусы
№ 230— по Уральской улице, Наличной, Новосмоленской набережной, улице Кораблестроителей и далее по своей трассе.
Пробки на Кораблестроителей, судя по «Яндекс.Картам», нет.
Пожар в торговом павильоне на