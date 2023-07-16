По подозрению в краже айфона из кармана столичного отличника задержан штангист из Осетии. Гуляли на Рубинштейна

Гость из столицы пожаловался полиции Петербурга на пропажу айфона после прогулки по улице Рубинштейна. Подозреваемого нашли недалеко и очень быстро.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, подозреваемого поймали через пять минут после кражи. На отсутствие телефона за 80 тысяч рублей пожаловался студент-четверокурсник из Москвы — судя по открытым данным, участник и победитель множества конкурсов, занимается гуманитарными науками. Вора задержали у дома 28 по Рубинштейна после половины пятого утра, телефон пропал там же.

