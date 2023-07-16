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    По подозрению в краже айфона из кармана столичного отличника задержан штангист из Осетии. Гуляли на Рубинштейна

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    Гость из столицы пожаловался полиции Петербурга на пропажу айфона после прогулки по улице Рубинштейна. Подозреваемого нашли недалеко и очень быстро.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, подозреваемого поймали через пять минут после кражи. На отсутствие телефона за 80 тысяч рублей пожаловался студент-четверокурсник из Москвы — судя по открытым данным, участник и победитель множества конкурсов, занимается гуманитарными науками. Вора задержали у дома 28 по Рубинштейна после половины пятого утра, телефон пропал там же.

    Доросший в Осетии до мастера спорта штангист давно переехал в Петербург и поселился на Английской набережной. В марте этого года он в суде помирился с другим потерпевшим, телефон у которого стащили на набережной канала Грибоедова.

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