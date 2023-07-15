Активность Солнца может достичь своего пика уже через год

Солнце приближается к пику своего текущего цикла. По мнению учёных, он может наступить раньше, чем они прогнозировали, сообщает 15 июля центр «ФОБОС».



Наша звезда переживает периоды низкой и высокой активности примерно каждые 11 лет, что связано с количеством пятен на его поверхности. Некоторые достигают размеров Земли. Во время пика активности, называемого солнечным максимумом, магнитные полюса Солнца меняются местами. Это эквивалент «космической погоды сезона ураганов».



Прежде учёные предполагали, что новый пик активности начнётся в июле 2025 года. Теперь же они пришли к выводу, что пик может наступить уже в середине – конце 2024 года. Текущий солнечный цикл необычен большим количеством солнечных пятен, то есть повышенной активностью: сильными вспышками и выбросами плазмы. На Земле они провоцируют солнечные бури, влияющие на оборудование, связь, вызывающие полярные сияния. Так, 29 января 2022 года после серии корональных выбросов массы внешняя атмосфера Земли нагрелась и расширилась, из-за чего сгорели 38 из 49 спутников Starlink, запущенных SpaceX.

