В Лаголово тушили 500 «квадратов». Пожар разглядели из Красного Села

В Красносельском районе Петербурга наблюдали последствия крупного пожара, разгоревшегося в Лаголово вечером 15 июля.
Дым в районе Красного Села читатели «Фонтанки» заметили вечером субботы. Горело за пределами города. Тушить потребовалось сараи на Советской улице в областной деревне Лаголово. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров, чернеющее небо отвлекало водителей.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, сигнал о возгорании поступил около шести часов вечера. В 19:45 пожар локализовали, пишет 47news. Проливать конструкции продолжили дежурные смены 134-й и 153-й пожарных частей региона.