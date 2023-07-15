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    В Лаголово тушили 500 «квадратов». Пожар разглядели из Красного Села

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    В Красносельском районе Петербурга наблюдали последствия крупного пожара, разгоревшегося в Лаголово вечером 15 июля.

    Дым в районе Красного Села читатели «Фонтанки» заметили вечером субботы. Горело за пределами города. Тушить потребовалось сараи на Советской улице в областной деревне Лаголово. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров, чернеющее небо отвлекало водителей.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, сигнал о возгорании поступил около шести часов вечера. В 19:45 пожар локализовали, пишет 47news. Проливать конструкции продолжили дежурные смены 134-й и 153-й пожарных частей региона.

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