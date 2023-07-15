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    Смерть на аттракционе. Мужчина спускался со скалы через реку Ай на тросе и погиб

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    СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины на аттракционе. Об этом ведомства сообщило 15 июля.

    Трагедия произошла вчера на Айских притёсах (Саткинский район). Местный житель спускался через реку Ай по тросу — этот аттракцион называют зиплайн или троллей. В результате несчастного случая мужчина погиб. 74.RU со ссылкой на очевидцев рассказывает, что он, предположительно, разбился о лестницу, так как зиплайн не успели остановить. Такое могло произойти из-за ошибки инструктора парка Grifon.

    Фото: СУ СК по Челябинской области
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    Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

    «В настоящее время следователем СК проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего. Устанавливаются виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона», - отмечается в сообщении СК.

    74.RU пишет, что организатором экстрим-парка Grifon является индивидуальный предприниматель Григорий Шишов. Помимо скоростных спусков на зиплайне гостям предлагаются прыжки со скалы, качели над обрывом высотой 6 метров, веревочный парк, спуск в пещеру, походы и спелеотуризм.

    Фото: СУ СК по Челябинской области

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    АттракционЧП в парке аттракционовЧелябинская область
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