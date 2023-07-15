Покушение на Симоньян с Собчак и конец весеннего призыва: новости СВО за 15 июля

В покушении обвинили членов националистической группировки Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 15 июля.



Покушение на Симоньян и Собчак ФСБ заявила, что предотвратила убийства главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По информации спецслужбы, члены неонацистской группировки «Параграф-88» занимались разведкой по адресам, по которым их потенциальные жертвы жили и работали. 14 июля подозреваемых задержали с участием МВД в Москве и Рязанской области.

— В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, — сообщили в ФСБ.



СК потребовал арестовать шестерых подозреваемых. По информации Басманного суда Москвы, некоторые из них — несовершеннолетние. — Задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья! — написала Симоньян. — Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких «но», — отреагировала Собчак.

Внешняя политика Минобороны Белоруссии сообщило, что члены ЧВК «Вагнер» прибыли в страну и начали обучать белорусских военных. Минобороны вместе с ЧВК выработали дорожную карту передачи опыта. Тайвань впервые поставит оружие Украине. Об этом пишет тайваньская газета China Times, речь идет о ракетах к американским зенитно-ракетным комплексам Hawk. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он посетил Киев, Бучу и Ирпень.

Нефтесервисная компания Schlumberger объявила, что прекращает поставки в Россию оборудования и технологий.



Внутренняя политика В Минобрнауки пообещали, что число бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в рамках общего конкурса, не уменьшится из-за введения льгот для участников СВО и членов их семей. Минобороны отчиталось об окончании весеннего призыва на срочную службу. Всего призвано 147 тысяч человек.

Как пишет ТАСС, задержан администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков. Полякова подозревают в вымогательстве, следствие требует его ареста. Канал известен яркой и сверхпатритотичной позицией, его часто репостил телеведущий Владимир Соловьев.