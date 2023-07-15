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    Спецоперация на Украине

    Покушение на Симоньян с Собчак и конец весеннего призыва: новости СВО за 15 июля

    Главные события уходящего дня

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    1 комментарий
    В покушении обвинили членов националистической группировки
    В покушении обвинили членов националистической группировкиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 15 июля.

    Покушение на Симоньян и Собчак

    ФСБ заявила, что предотвратила убийства главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

    По информации спецслужбы, члены неонацистской группировки «Параграф-88» занимались разведкой по адресам, по которым их потенциальные жертвы жили и работали. 14 июля подозреваемых задержали с участием МВД в Москве и Рязанской области.

    — В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, — сообщили в ФСБ.

    СК потребовал арестовать шестерых подозреваемых. По информации Басманного суда Москвы, некоторые из них — несовершеннолетние.

    — Задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья! — написала Симоньян.

    — Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких «но», — отреагировала Собчак.

    Внешняя политика

    Минобороны Белоруссии сообщило, что члены ЧВК «Вагнер» прибыли в страну и начали обучать белорусских военных. Минобороны вместе с ЧВК выработали дорожную карту передачи опыта.

    Тайвань впервые поставит оружие Украине. Об этом пишет тайваньская газета China Times, речь идет о ракетах к американским зенитно-ракетным комплексам Hawk.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он посетил Киев, Бучу и Ирпень.

    Нефтесервисная компания Schlumberger объявила, что прекращает поставки в Россию оборудования и технологий.

    Внутренняя политика

    В Минобрнауки пообещали, что число бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в рамках общего конкурса, не уменьшится из-за введения льгот для участников СВО и членов их семей.

    Минобороны отчиталось об окончании весеннего призыва на срочную службу. Всего призвано 147 тысяч человек.

    Как пишет ТАСС, задержан администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков. Полякова подозревают в вымогательстве, следствие требует его ареста. Канал известен яркой и сверхпатритотичной позицией, его часто репостил телеведущий Владимир Соловьев.

    В покушении обвинили членов националистической группировки
    В покушении обвинили членов националистической группировкиФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    СпецоперацияСобчакСимоньянСВОМаргарита СимоньянПокушениеУкраина

    Комментарии 1

    Гость15 Июл 2023 в 19:09
    За Симоньян! За правду!
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