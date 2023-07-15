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    Собака-спасатель пропала в Ленобласти. Нашедшему обещают 100 тысяч рублей

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    Жители и отдыхающие в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области вовлечены в операцию по поиску пропавшей собаки Шельмы. Обычно она ищет людей, но теперь помощь требуется ей.

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    Собака пропала в районе городка Первомайское-1 накануне около половины пятого часа вечера, пишет 15 июля 47news. Вместе с командой она приехала на всероссийские соревнования поисково-спасательных отрядов кинологов и могла заблудиться во время спортивного этапа в лесу по поиску человека.

    Фото: предоставила Ольга Волкова
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    Дратхаара зовут Шельма, она работает в Объединении нижегородских спасателей и спортсменов. Нрав добрый, людей, в отличие от крупных и незнакомых собратьев, не боится, на охоту не натаскана.

    У Шельмы стриженая борода и оранжевый ошейник. Нашедшим обещают награду в 100 тысяч рублей. Сейчас поисковики прочёсывают леса. Нижегородской команде пора возвращаться, но напарница собаки Ольга намерена продолжить поиск.

    Фото: предоставила Ольга Волкова

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    Животные в бедеСобакаПоисковая операцияПоисковики
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