Женщина пошла в лес и встретила медведя. Оба мертвы

Жительница Магадана погибла 15 июля в результате нападения медведя.
Как передаёт областное СУ СК, инцидент произошёл около 16 часов по местному времени в лесном массиве рядом с Марчеканским шоссе в Магадане. Две женщины ходили по лесу. Одна заметила медведя и предупредила подругу. Они побежали. Зверь догнал 39-летнюю женщину, она скончалась на месте. Её подруга спаслась и сообщила о трагедии в экстренные службы.
Сотрудники регионального Охотнадзора ликвидировали хищника. Следователи осмотрели место происшествия и собрали информацию, назначено судебно-медицинское исследование.