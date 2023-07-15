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    Женщина пошла в лес и встретила медведя. Оба мертвы

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    Жительница Магадана погибла 15 июля в результате нападения медведя.

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    Как передаёт областное СУ СК, инцидент произошёл около 16 часов по местному времени в лесном массиве рядом с Марчеканским шоссе в Магадане. Две женщины ходили по лесу. Одна заметила медведя и предупредила подругу. Они побежали. Зверь догнал 39-летнюю женщину, она скончалась на месте. Её подруга спаслась и сообщила о трагедии в экстренные службы.

    СУ СК России по Магаданской области

    Сотрудники регионального Охотнадзора ликвидировали хищника. Следователи осмотрели место происшествия и собрали информацию, назначено судебно-медицинское исследование.

    Фото: СУ СК России по Магаданской области

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