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    Le Monde: Франция и Индия готовят план по урегулированию конфликта на Украине

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    Индия и Франция намерены разработать план, который в долгосрочной перспективе положит конец конфликту на Украине, сообщает 15 июля французская газета Le Monde, раскрывая итоги визита в Париж 13–14 июля индийского премьер-министра Нарендры Моди.

    Моди распорядился, чтобы его подчиненные совместно с представителями Франции разработали мирный план по Украине, который позволит выйти из дипломатического тупика, сообщает ТАСС со ссылкой на издание (полный текст статьи доступен только по подписке). В публикации отмечается, что предложенные инициативы отличаются от тех, что предлагали Китай и страны Глобального Юга, куда входят развивающиеся страны Азии, страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также тихоокеанские острова.

    Индию на Елисейских полях считают важным партнером, который «руководствуется собственными интересами и избегает перехода на сторону западных стран в войне на Украине», пишет Le Monde, но тем не менее поможет в поиске устойчивого решения по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС.

    Саммит G20, который пройдет в Нью-Дели в сентябре, в контексте подготовки Индией мирных инициатив сам по себе будет воспринят как важное событие, независимо от того, возымеет ли успех контрнаступление на Украине, которое поддерживает Запад.

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    Конфликт на УкраинеФранцияИндияМирное урегулирование
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