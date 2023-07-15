В Петербурге семья иностранцев встала на путь самурая. Возбуждено дело об убийстве

Следственный комитет и полиция разбираются в обстоятельствах кровавой драмы в Кировском районе Петербурга. В морг увезли мёртвого мужчину, его едва живая жена рассказывает о странном решении семейных споров. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.



Полицию в пятиэтажку на Двинской накануне в пятом часу вечера вызвал 35-летний гражданин Туркменистана. Сотрудников он предупредил, что в коридоре встречать их будет труп с раной в сердце.



Погибшим оказался 29-летний иностранец. Он жил с супругой (на два года младше). Женщину нашли раненой в одной из комнат. Именно она позвонила знакомому и деверю, когда ссора закончилась непоправимым.

