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    В Петербурге семья иностранцев встала на путь самурая. Возбуждено дело об убийстве

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    Следственный комитет и полиция разбираются в обстоятельствах кровавой драмы в Кировском районе Петербурга. В морг увезли мёртвого мужчину, его едва живая жена рассказывает о странном решении семейных споров. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.

    Полицию в пятиэтажку на Двинской накануне в пятом часу вечера вызвал 35-летний гражданин Туркменистана. Сотрудников он предупредил, что в коридоре встречать их будет труп с раной в сердце.

    Погибшим оказался 29-летний иностранец. Он жил с супругой (на два года младше). Женщину нашли раненой в одной из комнат. Именно она позвонила знакомому и деверю, когда ссора закончилась непоправимым.

    Семья приехала из Узбекистана, но жизнь мужчины оборвалась, скорее, в традициях самураев. Женщина решила пойти по тому же пути — по крайней мере, так она объяснила раны обоих. Её госпитализировали.

    Уголовное дело возбудили всё же по статье об убийстве. «Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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