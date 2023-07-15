В Петербурге ищут владельца бурбуля, покусавшего мальчика в Зеленогорске

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребёнка в Курортном районе Петербурга. Ищут владельца, спустившего с поводка источник повышенной опасности.



Как сообщили в петербургском Следственном комитете 15 июля, девятилетний мальчик пострадал от зубов собаки на Спортивной в Зеленогорске три дня назад. Его повалил на землю и стал кусать бурбуль, выскочивший с не огороженного забором садового участка. Ребёнку потребовалась медицинская помощь, он остаётся в больнице.



По данным следствия, пса (породы, которая является источником повышенной опасности) без поводка и намордника отпустил владелец, действовавший умышленно из хулиганских побуждений. Хозяин собаки пока не установлен. Дело возбудили по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Расследования поставила на контроль прокуратура Курортного района.

