На Бабушкина «Дэу» сбил женщину и выбросил мотоцикл на тротуар

Обломки мотоцикла на тротуаре и двое пострадавших — так закончился проезд «Дэу Нексии» по Невскому району Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке 15 июля, авария случилась на улице Бабушкина, 52, накануне в восьмом часу вечера. «Дэу» сбил мотоциклиста и женщину-пешехода. Обоих пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Последствия показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, автомобиль проехал на красный сигнал светофора. Мотоцикл от удара отбросило на тротуар.