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    На Бабушкина «Дэу» сбил женщину и выбросил мотоцикл на тротуар

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    5 комментариев

    Обломки мотоцикла на тротуаре и двое пострадавших — так закончился проезд «Дэу Нексии» по Невскому району Петербурга.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке 15 июля, авария случилась на улице Бабушкина, 52, накануне в восьмом часу вечера. «Дэу» сбил мотоциклиста и женщину-пешехода. Обоих пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Последствия показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, автомобиль проехал на красный сигнал светофора. Мотоцикл от удара отбросило на тротуар.

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    Комментарии 5

    Гость15 Июл 2023 в 12:13
    гость с юга
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