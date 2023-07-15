Нефтесервисная компания Schlumberger прекращает любые поставки в Россию

Американская нефтесервисная компания Schlumberger (SLB) прекратила поставки продукции и технологий в Россию из-за расширения санкций. Соответствующая информация 14 июля опубликована на официальном сайте SLB.
Ранее поставки были ограничены только из США, Великобритании, ЕС и Канады. Теперь запрет касается всех стран. В заявлении сказано, что с марта 2022 года SLB в добровольном порядке приняла меры по сокращению своей деятельности в России, прекратив инвестировать и внедрять новые технологии. В компании отметили, что серьезно относится к исполнению законов об экспортном контроле и экономических санкциях и также поддерживает международное сообщество, «призывая к прекращению конфликта на Украине».