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    Нефтесервисная компания Schlumberger прекращает любые поставки в Россию

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    Американская нефтесервисная компания Schlumberger (SLB) прекратила поставки продукции и технологий в Россию из-за расширения санкций. Соответствующая информация 14 июля опубликована на официальном сайте SLB.

    Ранее поставки были ограничены только из США, Великобритании, ЕС и Канады. Теперь запрет касается всех стран. В заявлении сказано, что с марта 2022 года SLB в добровольном порядке приняла меры по сокращению своей деятельности в России, прекратив инвестировать и внедрять новые технологии. В компании отметили, что серьезно относится к исполнению законов об экспортном контроле и экономических санкциях и также поддерживает международное сообщество, «призывая к прекращению конфликта на Украине».

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