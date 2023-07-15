«Этот аппарат дал мощный толчок в развитии». Шестилетнему петербуржцу с ДЦП нужна помощь

После рождения Умару поставили диагноз ДЦП. Реабилитации почти не давали никакого результата. Рывок в развитии произошёл тогда, когда родители приобрели вертикализатор. Но мальчик вырос и аппарат ему уже мал. Купить новый семья не в состоянии.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Умар Эрматов, 6 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется вертикализатор. Не хватает 321 406 ₽.

«Сын родился раньше срока. На фоне тяжёлой внутриутробной кислородной недостаточности у него развилась ишемия головного мозга. Двенадцать дней Умар находился в коме, затем ещё два месяца – на выхаживании в клинике. Врачам удалось спасти ему жизнь, но дальнейшее развитие сына проходило с большой задержкой.



В полгода Умар не реагировал на звуки и предметы, мог только лежать без движения и питаться через зонд. Врачи диагностировали детский церебральный паралич. Мы сразу начали активную реабилитацию, но успехи сына были минимальными – только в два года он начал глотать и понемногу двигаться. Но мы не опустили руки и в дополнение к лечению по рекомендации врачей приобрели Умару вертикализатор.

Использование аппарата дало мощный толчок в развитии – сейчас он уже может самостоятельно садиться, передвигаться в ходунках, научился понимать обращенную к нему речь и стал общаться при помощи жестов и специальных карточек. Вертикализатор стал важнейшей частью жизни нашего сына. Стоя в нём, он старается сам умываться и чистить зубы, может играть и заниматься – чувствовать себя обычным ребёнком.



Но беда в том, что Умар уже вырос из аппарата и сейчас остро нуждается в новом. Получить его за государственный счёт невозможно, а купить самим нам не по силам. Наши скромные заработки уходят на лечение и реабилитацию Умара. Прошу, помогите сыну!» Венера Осмонова, Санкт-Петербург.

Мария Погольская, ортопед Реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):

«У Умара детский церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития. Чтобы снизить риск деформации суставов, развить навыки самообслуживания и максимально реализовать реабилитационный потенциал, мальчику надо использовать вертикализатор с регулировкой угла наклона, с поддержкой и опорами для груди и таза, коленей и стоп».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

