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    В столичном офисе ВГТРК получили конверт с порошком. Роспотребнадзор провел «профилактические мероприятия»

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    5 комментариев

    Роспотребнадзор провел «необходимые профилактические мероприятия» в здании ВГТРК в Москве, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства. Визит специалистов понадобился после получения телеканалом конверта с неизвестным порошком.

    «Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком», — говорится в сообщении.

    Ранее в Сети появились фото, запечатлевшие людей в противочумных костюмах якобы в интерьерах ВГТРК. По кадрам можно было сделать вывод, что проводится какая-то обработка с помощью опрыскивателей.

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    Конверт с порошком
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    Комментарии 5

    Гость14 Июл 2023 в 21:50
    По плодам их узнаете их.
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