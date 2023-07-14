В столичном офисе ВГТРК получили конверт с порошком. Роспотребнадзор провел «профилактические мероприятия»

Роспотребнадзор провел «необходимые профилактические мероприятия» в здании ВГТРК в Москве, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства. Визит специалистов понадобился после получения телеканалом конверта с неизвестным порошком.



«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком», — говорится в сообщении.



Ранее в Сети появились фото, запечатлевшие людей в противочумных костюмах якобы в интерьерах ВГТРК. По кадрам можно было сделать вывод, что проводится какая-то обработка с помощью опрыскивателей.

