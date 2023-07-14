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    Российский дистрибьютор химии купил российский бизнес австрийской Brenntag с выручкой под 2,5 млрд рублей

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    Российский дистрибьютор химических продуктов СП ООО «ЕТС» купил местный бизнес немецкой химической компании Brenntag, следует из данных СПАРК.

    Предметом сделки оказалась российская дочерняя структура ООО «Бреннтаг». Представительство в России работает с 2005 года: компания осуществляет покупку и хранение крупных партий промышленных и специальных химических веществ. У Brenntag в стране шесть складов и два офиса продаж — в Москве и Петербурге.

    Выручка российского юрлица за последний год составила 2,44 млрд рублей, а убытки — 178,9 млн.

    ООО «ЕТС», или «Единая торговая система» — один из крупнейших дистрибьюторов химического сырья с 15 филиалами по России и СНГ. Компания поставляет химпродукты от более чем 350 производителей. Головной офис ООО «ЕТС» находится в Петербурге, склады — в городах России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Турции.

    За последний год компания выручка 11,16 млрд рублей, а чистой прибылью получила 396,5 млн.

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