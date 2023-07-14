Российский дистрибьютор химии купил российский бизнес австрийской Brenntag с выручкой под 2,5 млрд рублей

Российский дистрибьютор химических продуктов СП ООО «ЕТС» купил местный бизнес немецкой химической компании Brenntag, следует из данных СПАРК.



Предметом сделки оказалась российская дочерняя структура ООО «Бреннтаг». Представительство в России работает с 2005 года: компания осуществляет покупку и хранение крупных партий промышленных и специальных химических веществ. У Brenntag в стране шесть складов и два офиса продаж — в Москве и Петербурге.



Выручка российского юрлица за последний год составила 2,44 млрд рублей, а убытки — 178,9 млн.

