На развязке ЗСД с Благодатной на ночь закроют съезды

На Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 16 на 17 июля перекроют два съезда. Там будут монтировать пролетные строения в рамках строительства Витебской развязки.



С 23:00 16 июля до 6:00 17 июля на развязке с Благодатной улицей будут закрыты съезды с ЗСД на Благодатную при движении от северной развязки с КАД и с Благодатной на ЗСД в южном направлении, сообщает 14 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Все остальные съезды будут работать как обычно.

Объехать перекрытия можно будет через съезд с ЗСД на Автомобильной улице.