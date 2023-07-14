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    На развязке ЗСД с Благодатной на ночь закроют съезды

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    На Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 16 на 17 июля перекроют два съезда. Там будут монтировать пролетные строения в рамках строительства Витебской развязки.

    С 23:00 16 июля до 6:00 17 июля на развязке с Благодатной улицей будут закрыты съезды с ЗСД на Благодатную при движении от северной развязки с КАД и с Благодатной на ЗСД в южном направлении, сообщает 14 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Все остальные съезды будут работать как обычно.

    Объехать перекрытия можно будет через съезд с ЗСД на Автомобильной улице.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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