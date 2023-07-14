Инфляция продолжает расти, месячный прирост цен в июне ускорился

В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%, а потребительские цены выросли на 0,37%. Месячные темпы роста цен ускорились в основном из-за разовых факторов, сообщает ЦБ России 14 июля.



В мае цены росли чуть медленнее — на 0,31%. С поправкой на сезонность цены в июне поднялись на 0,52%, в то время как месяц назад темпы роста составляли 0,39%.



В ЦБ подчеркнули — дело в ослаблении рубля и стабильно высоком спросе, который превышает возможности предложения. На общие показатели повлияли подорожавшие легковые автомобили и зарубежный и внутренний туризм.

