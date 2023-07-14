«Черноголовка» приобрела производителя чипсов Pringles

Холдинговая компания группы «Черноголовка» «Аквалайф ресурс» закрыла сделку по покупке российских активов американской фирмы Kellogg’s, которая среди прочего поставляла чипсы Pringles в РФ, сообщает «Коммерсантъ» 14 июля.



Компания приобрела 100% уставного капитала «Келлогг рус», ключевой производственной площадки Kellogg в России. В ближайшее время юрлицо будет переименовано в ООО «Любятово», сообщили в пресс-службе «Черноголовки» РБК.



На заводе компании в Воронеже выпускают печенье и готовые завтраки. В прошлом году предприятие выпустило более 26 тысяч тонн кондитерских изделий. По итогам 2022 года «Келлогг рус» сократила выручку на 23% — до 11 млрд рублей, зато увеличила чистую прибыль на 81% — до 1,6 млрд. Ранее воронежским заводом владела люксембургская Kellogg Lux VI S.a.r.l.

