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    КАД между Приморским шоссе и ЗСД трижды за ночь перекроют полностью

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники в ночь на 16 июля полностью перекроют проезд на севере кольцевой автодороги Петербурга, где сейчас идет реконструкция. Там будут монтировать оголовки водопропускных труб.

    С 1:00 до 1:30, с 2:30 до 3:00 и с 4:00 до 4:30 16 июля на участке с нулевого по 9-й километр КАД, между развязками с Приморским шоссе и ЗСД, будут полностью перекрывать движение транспорта по внутреннему кольцу, сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Напомним, что внешнее кольцо там и так перекрыто и транспорт перепускают по внутреннему — по одной полосе в каждом направлении.

    На участке ведется реконструкция. Генподрядчиком выступает АО «ВАД». Во время перекрытий движение на месте будут контролировать регулировщики.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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