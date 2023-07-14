КАД между Приморским шоссе и ЗСД трижды за ночь перекроют полностью

Дорожники в ночь на 16 июля полностью перекроют проезд на севере кольцевой автодороги Петербурга, где сейчас идет реконструкция. Там будут монтировать оголовки водопропускных труб.

С 1:00 до 1:30, с 2:30 до 3:00 и с 4:00 до 4:30 16 июля на участке с нулевого по 9-й километр КАД, между развязками с Приморским шоссе и ЗСД, будут полностью перекрывать движение транспорта по внутреннему кольцу, сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Напомним, что внешнее кольцо там и так перекрыто и транспорт перепускают по внутреннему — по одной полосе в каждом направлении.