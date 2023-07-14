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    Пожилая женщина погибла под обстрелами в Брянской области

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    Один человек погиб, трое получили легкие ранения при обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил 14 июля губернатор Александр Богомаз.

    «К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения», — заявил Александр Богомаз. Еще три человека, среди которых 16-летний подросток, получили легкие ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, уточнил политик.

    К тому же из-за обстрелов загорелись три жилых дома. На месте работают оперативные службы, ликвидируются последствия обстрелов, отметил Богомаз.

    Последний раз Богомаз сообщал об обстрелах области в понедельник — тогда пострадал житель села Подывотье. Пострадал и жилой дом, который власти пообещали восстановить.

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