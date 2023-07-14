Пожилая женщина погибла под обстрелами в Брянской области

Один человек погиб, трое получили легкие ранения при обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил 14 июля губернатор Александр Богомаз.



«К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения», — заявил Александр Богомаз. Еще три человека, среди которых 16-летний подросток, получили легкие ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, уточнил политик.



К тому же из-за обстрелов загорелись три жилых дома. На месте работают оперативные службы, ликвидируются последствия обстрелов, отметил Богомаз.



Последний раз Богомаз сообщал об обстрелах области в понедельник — тогда пострадал житель села Подывотье. Пострадал и жилой дом, который власти пообещали восстановить.

