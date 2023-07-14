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    В Волгоградской области из-за горящего в степи камыша эвакуировали детский лагерь

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    Детей, отдыхающих в лагере «Орленок на Ахтубе», эвакуируют в Волгоградской области 14 июля. Близ села Заяр в Среднеахтубинском районе горят два гектара камыша, пишет V1.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

    На месте работают 8 единиц техники и 60 человек личного состава. Непосредственной угрозы самому лагерю нет, рассказали в МЧС.

    В администрации Волгоградской области заявили, что детей решили эвакуировать из-за сильного задымления. Их на автобусах доставят в близлежащий лагерь «Сказка», где они пробудут до локализации возгорания.

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