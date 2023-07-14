Самосвал с песком опрокинул кузов на Скандинавском шоссе. Водители теснятся в одну полосу

Авария с самосвалом собирает пробку на выезде на трассу «Скандинавия» в Курортном районе Петербурга днем 14 июля. Затор тянется уже от ЗСД.

На Скандинавском шоссе, на развязке с улицей Танкистов в Солнечном, тягач с самосвальным прицепом, полным песка, врезался с разделительный отбойник, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате прицеп опрокинулся, и груз вывалился на дорогу, а кабина грузовика повисла колесом на ограждении. По проезжей части рассыпался песок и растеклись автомобильные жидкости.