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    Самосвал с песком опрокинул кузов на Скандинавском шоссе. Водители теснятся в одну полосу

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Авария с самосвалом собирает пробку на выезде на трассу «Скандинавия» в Курортном районе Петербурга днем 14 июля. Затор тянется уже от ЗСД.

    На Скандинавском шоссе, на развязке с улицей Танкистов в Солнечном, тягач с самосвальным прицепом, полным песка, врезался с разделительный отбойник, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате прицеп опрокинулся, и груз вывалился на дорогу, а кабина грузовика повисла колесом на ограждении. По проезжей части рассыпался песок и растеклись автомобильные жидкости.

    читатель «Фонтанки»

    О пострадавших не сообщается. Движение же оказалось почти заблокировано. Водители вынуждены со всех рядов тесниться в один. Затор, по данным «Яндекс.Пробок», уже перевалил за 2,5 километра и начинается от развязки с ЗСД.

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