В Кремле объяснили, почему не удалось повредить Курскую АЭС

Удары беспилотниками по городу Курчатову, где располагается Курская атомная электростанция, отражены благодаря эффективной системе противовоздушной обороны, заявил 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.



«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают эффективно. Раз за разом демонстрировали свою эффективность», — заявил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Минувшей ночью беспилотник упал в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Повреждения получил многоквартирный дом, однако критически важные объекты не пострадали.