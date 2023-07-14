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    В Кремле объяснили, почему не удалось повредить Курскую АЭС

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    Удары беспилотниками по городу Курчатову, где располагается Курская атомная электростанция, отражены благодаря эффективной системе противовоздушной обороны, заявил 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

    «Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают эффективно. Раз за разом демонстрировали свою эффективность», — заявил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    Минувшей ночью беспилотник упал в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Повреждения получил многоквартирный дом, однако критически важные объекты не пострадали.

    Курская АЭС находится в городе Курчатове, в 40 километрах к западу от Курска на берегу реки Сейм. На станции работает более 5 тысяч человек.

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