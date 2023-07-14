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    Приложение оператора «Мегафон» пропало из Google Play. На айфонах его пока еще можно скачать

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    В пятницу, 14 июля, пользователи обратили внимание на пропажу из магазина приложений Google Play корпоративной программы сотового оператора «Мегафон».

    Приложение не ищется при написании кириллицей и латиницей, вместе него предлагаются лишь косвенно связанные с сервисами оператора приложения.

    При этом в экосистеме Apple «Мегафон» все еще доступен для скачивания.

    В компании «Мегафон» пока не комментируют пропажу своего приложения из Google Play.

    Обновление:

    В пресс-службе «Мегафона» подтвердили «Фонтанке», что приложение недоступно для скачивания в Google Play. «Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение – основной канал для оплаты и подключения услуг», – сказали там.

    Также в «Мегафоне» добавили, что приложение можно скачать в других магазинах, в том числе в AppGallery, RuStore, Galaxy Store и на сайте оператора.

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