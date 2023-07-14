Приложение оператора «Мегафон» пропало из Google Play. На айфонах его пока еще можно скачать

В пятницу, 14 июля, пользователи обратили внимание на пропажу из магазина приложений Google Play корпоративной программы сотового оператора «Мегафон».



Приложение не ищется при написании кириллицей и латиницей, вместе него предлагаются лишь косвенно связанные с сервисами оператора приложения.



При этом в экосистеме Apple «Мегафон» все еще доступен для скачивания.



В компании «Мегафон» пока не комментируют пропажу своего приложения из Google Play.



Обновление:

В пресс-службе «Мегафона» подтвердили «Фонтанке», что приложение недоступно для скачивания в Google Play. «Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение – основной канал для оплаты и подключения услуг», – сказали там.

