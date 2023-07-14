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    Во дворе Гостинки до конца лета бесплатно будут показывать российские кинофильмы и сериалы

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    Фото: предоставлено пресс-службой KION
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    Во дворе Большого гостиного двора 14 июля начнутся бесплатные кинопоказы под открытым небом. Посетители мультиформатного общественного пространства до конца лета смогут посмотреть сериалы и фильмы, созданные проектом KION.

    Под открытым небом, например, покажут документальное расследование «Пелевин» о жизни, пожалуй, самого загадочного и одного из самых успешных современных российских писателей, который более 20 лет не появлялся на публике. Режиссер фильма Родион Чепель изучил архивы, базы данных и интервью знавших его людей, погрузился в мир героя и выстроил жизненный путь писателя.

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    Также петербургские зрители познакомятся с народной комедией «Бэби-тур», которая отсылает нас к середине 2000-х. Действие происходит в поселке Ливни, жительница которой Зинаида (Анастасия Попова) узнаёт о том, что если родить ребенка в США, то он автоматически получит гражданство, а потом и родителей сможет перевезти на «новую родину». Она предложила подругам вместе забеременеть и накопить денег на бэби-тур. Осталось дело за малым — найти деньги, ну и отца для будущего американца.

    Также среди фильмов и сериалов, которые будут показаны в рамках летнего кинотеатра «Кинодвор Гостинки by KION», — сериал «Там, где цветет полынь» с Сабиной Ахмедовой и Викторией Агалаковой, драма «В раю мест нет» с Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой, фэнтези-детектив «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко и другие проекты из линейки контента KION Originals.

    Для посещения летнего кинотеатра необходима предварительная регистрация на сайте общественного пространства «Двор Гостинки». Как уточнили в пресс-службе KION, подписка на сервис для получения бесплатного билета не требуется.

    Фото: предоставлено пресс-службой KION

    «Двор Гостинки» — мультиформатное общественное пространство под открытым небом в центре Петербурга на Невском. В пространстве проводятся концерты, лекции, ярмарки и спортивные мероприятия и кинопоказы.

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