На развязке КАД в районе Низино перекроют два съезда и введут реверс на путепроводе

Дорожные работы на неделю ограничат движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с дорогой «Ольгино — Симоногонт» в районе Низино в Ломоносовском районе Ленобласти. Там будут устранять колейность.

С 17 по 24 июля на 100-м километре КАД будут поочередно перекрывать движение на съездах с внешнего кольца в Ленинградскую область и из области на внешнее кольцо КАД, сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Дополнительно введут реверсивное движение на путепроводе над кольцевой, который входит в состав развязки. Всего на нем две полосы — по одной в каждую сторону.