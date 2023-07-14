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    На развязке КАД в районе Низино перекроют два съезда и введут реверс на путепроводе

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы на неделю ограничат движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с дорогой «Ольгино — Симоногонт» в районе Низино в Ломоносовском районе Ленобласти. Там будут устранять колейность.

    С 17 по 24 июля на 100-м километре КАД будут поочередно перекрывать движение на съездах с внешнего кольца в Ленинградскую область и из области на внешнее кольцо КАД, сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Дополнительно введут реверсивное движение на путепроводе над кольцевой, который входит в состав развязки. Всего на нем две полосы — по одной в каждую сторону.

    Объехать перекрытые участки можно будет по оставшимся открытыми съездам и соседним развязкам с Ропшинским шоссе на 94-м километре КАД и с Гостилицким шоссе на 104-м километре. Работы на участке выполнит АО ВАД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургЛенинградская областьКАДПерекрытия движения
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