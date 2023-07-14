В Белгороде произошел взрыв в машине. Осколками задело прохожих

Три человека пострадали в результате взрыва в машине в Белгороде утром 14 июля. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков, который выехал на место ЧП.
Осколочные ранения ног получил мужчина, который в момент взрыва был в легковушке Chevrolet Cruze, а также проходившие мимо мама с ребенком. Пострадавшие доставлены в больницы города, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы.
«По опубликованным фотографиям выглядит как подрыв кустарного СВУ малой мощности» — отмечает в своем телеграм-канале военный аналитик Борис Рожин.