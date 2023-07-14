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    Муля, не нервируй меня! Лучше попробуйте продолжить цитату из советского кино

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    Сможете закончить знаменитые цитаты из советских фильмов и не ошибиться?
    Сможете закончить знаменитые цитаты из советских фильмов и не ошибиться?Скриншот: кадр из фильма «Мимино», реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1977
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    Советское кино подарило нам не только бесконечное множество интересных сюжетов и образов, но и целую охапку емких цитат, которые навсегда врезаются в память. Это, если хотите, наш культурный код. Стоит произнести одну такую фразу, и каждый поймет как минимум откуда она. В этом тесте мы не будем предлагать вам угадать, в каком фильме звучали те или иные цитаты, зато предложим проверить, помните ли вы их наизусть. Кажется, задача не такая сложная.

    Это — не народ? Это хуже народа. Это...

    Это — не народ? Это хуже народа. Это...

    Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то…»

    Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то…»<br />

    Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть…

    Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть…<br />

    Алла, пойдём в ресторан…

    Алла, пойдём в ресторан…<br />

    Киса, разрешите спросить вас как художник художника…

    Киса, разрешите спросить вас как художник художника…<br />

    Эту песню, товарищ Митрофанов...

    Эту песню, товарищ Митрофанов...<br />

    И вот, когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце». И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то…

    И вот, когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце». И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то…<br />

    «У нас прекрасная молодежь! Можно сказать, героическая! Я каждый день (…) и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь». Какая фраза пропущена на месте многоточия?

    «У нас прекрасная молодежь! Можно сказать, героическая! Я каждый день (…) и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь». Какая фраза пропущена на месте многоточия?<br />

    У меня вот тоже один такой был — крылья сделал…

    У меня вот тоже один такой был — крылья сделал…<br />

    Понимаете, Бубликов…

    Понимаете, Бубликов…<br />
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    Муля, не нервируй меня! Лучше попробуйте продолжить цитату из советского кино

    А че это вы здесь делаете, а?

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    Муля, не нервируй меня! Лучше попробуйте продолжить цитату из советского кино

    Ты хорошо бежишь, очень хорошо... только медленно!

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    Муля, не нервируй меня! Лучше попробуйте продолжить цитату из советского кино

    Удивительный вы человек — всё у вас хорошо!

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    Муля, не нервируй меня! Лучше попробуйте продолжить цитату из советского кино

    Вам бы такую работу, чтобы поменьше работы!

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    Сможете закончить знаменитые цитаты из советских фильмов и не ошибиться?
    Сможете закончить знаменитые цитаты из советских фильмов и не ошибиться?Скриншот: кадр из фильма «Мимино», реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1977

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