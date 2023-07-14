Советское кино подарило нам не только бесконечное множество интересных сюжетов и образов, но и целую охапку емких цитат, которые навсегда врезаются в память. Это, если хотите, наш культурный код. Стоит произнести одну такую фразу, и каждый поймет как минимум откуда она. В этом тесте мы не будем предлагать вам угадать, в каком фильме звучали те или иные цитаты, зато предложим проверить, помните ли вы их наизусть. Кажется, задача не такая сложная.
Муля, не нервируй меня! Лучше попробуйте продолжить цитату из советского кино
14 июля 2023, 19:28
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Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то…»
Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть…
Алла, пойдём в ресторан…
Киса, разрешите спросить вас как художник художника…
Эту песню, товарищ Митрофанов...
И вот, когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце». И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то…
«У нас прекрасная молодежь! Можно сказать, героическая! Я каждый день (…) и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь». Какая фраза пропущена на месте многоточия?
У меня вот тоже один такой был — крылья сделал…
Понимаете, Бубликов…
А че это вы здесь делаете, а?
Ты хорошо бежишь, очень хорошо... только медленно!
Удивительный вы человек — всё у вас хорошо!
Вам бы такую работу, чтобы поменьше работы!